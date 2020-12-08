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В "Слуге народа" объяснили, почему Зеленский тянет с законом о е-декларациях

8 декабря, 14:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кравчук рассказала, что будет, если президент так и не подпишет закон

Из Верховной Рады передали президенту Украины на подпись закон о наказании за ложь в декларациях. Однако Владимир Зеленский не спешит его подписывать, поскольку ждет заключения Венецианской комиссии, которое должно быть до конца текущей недели. Об этом сказала в эфире телеканала "Украина 24" замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, "венецианка" должна рассмотреть пакет законопроектов по урегулированию конституционного кризиса.

"Насколько я знаю, должно быть решение Венецианской комиссии до конца этой недели по всей ситуации, которая сложилась вокруг Конституционного суда и разных законопроектов, которые были поданы. Поэтому, очевидно, президент будет рассматривать при принятии решения и выводы Венецианской комиссии", – сказала Кравчук.

Также нардеп озвучила возможные риски на случай, если закон не будет подписан и, соответственно, не вступит в силу.

"Есть риск, что другой вариант (закон) Верховная Рада не успеет принять, тогда чиновники могут ощутить полную безнаказанность и не будут заполнять декларации за 2020 год", – сказала "слуга народа".

Отметим, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обратилось на днях к президенту с просьбой ветировать принятый закон, мотивируя тем, что теперь чиновники смогут заплатить всего лишь штраф и не декларировать незаконно нажитое имущество. Читайте подробней, что "светит" чиновникам за ложь в декларациях согласно принятому Верховной Радой закону.

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закон Владимир Зеленский е-декларирование Евгения Кравчук

Источник: Сегодня

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