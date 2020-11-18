В "Слуге народа" объяснили, почему не поддержали отмену карантина выходного дня

Верховная Рада отказалась обратиться в Кабмин, ведь министры могли и не послушать депутатов

Фракция "Слуга народа" не поддержала отмену карантина выходного дня, поскольку это не гарантировало, что Кабинет министров после обращения депутатов принял бы такое решение, и это могло негативно повлиять на людей.

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Об этом рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук, передает РБК-Украина.

Отметим, что накануне рассмотрения постановления, которым предлагалось рекомендовать правительству отменить карантин выходного дня, лидеры всех фракций и депутатских групп выступали за отмену. Но во время голосования эту инициативу поддержали лишь 149 нардепов (от "Слуги народа" всего 34).

Евгения Кравчук объяснила, что это постановление все равно не имело бы юридического смысла, поскольку не Рада отменяет карантин – это полномочия правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных (якобы) не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", – сказала замглавы фракции "СН".

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Кравчук добавила, что ее Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился в Кабмин, чтобы он обеспечил компенсацию потерь предприятиям из сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада не поддержала отмену карантина выходного дня. Депутаты провалили голосование за проект постановления. Однако Рада смогла принять решение, согласно которому украинцев заранее будут информировать о карантине.

Также в парламенте заслушали премьер-министра. Денис Шмыгаль заявлял, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун. По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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