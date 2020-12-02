В "Слуге народа" объяснили, почему не нужно сажать за ложь в декларациях

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что норма о тюремном заключении за недостоверное декларирование состояния должностных лиц оказалась неэффективной и лучшим способом воздействия будут общественные работы.

Реклама

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, передает "Радио Свобода".

"Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания – лишение свободы – по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет", – заявила Совгиря.

В то же время рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса считает, что общественные работы будут более эффективным способом воздействия "на ту категорию, к которой планируется применять статью".

"Ее планируется применять к так называемым топчиновникам. И для топчиновника, скажем так, очень болезненный, очень проблемный с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее", - считает депутат.

В тренде Кулеба о скандале с гимном Венгрии на Закарпатье: Никто не может быть выше закона

Реклама

Она добавила, что сейчас обсуждается идея, чтобы наказывать за недостоверное декларирование если не лишением свободы, то ее ограничением.

"Он немножко мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания", – отметила депутат.

Ранее стало известно, что народные депутаты из "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "За будущее" и "Голоса" подали законопроект о возвращении ответственности за недостоверное декларирование информации, который предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

Напомним, Верховная Рада на текущей неделе намерена принять законопроект относительно е-декларирования чиновников. Рабочая группа парламента наработала свой законопроект и параллельно был наработан и внесен в Раду президентский законопроект по этому вопросу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама