В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения Авакова

В Украине уже не раз поднимался вопрос об отставке главы МВД, но замены ему пока нет

Летом уже хотели уволить главу МВД Арсена Авакова, но не смогли. Теперь же в "Слуге народа" говорят, что нельзя просто так отправлять в отставку министра внутренних дел без достойной ему замены.

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Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" нардеп от этой политической силы Александр Качура.

Он считает, что Аваков находится на своем месте, но все же не против его ухода.

"Я готов проголосовать за смену министра Авакова на любого другого возможного кандидата, если будет позиция соответствующая президента Украины. То есть я в первую очередь буду опираться на это. И, во-вторых, надо, чтобы у нас была достойная кандидатура, которая сможет точно управлять МВД. Однозначно, есть претензии, но надо кандидатуру для того, чтобы сменить министра. Нельзя просто менять ни на кого", – сказал Качура.

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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно многие задаются вопросом – когда уволят главу МВД. Однако пока с этим никто не спешит. Так, например, президент Владимир Зеленский назвал главную задачу Авакова на посту главы ведомства. Глава государства ждет от Авакова раскрытия резонансных убийств, иначе может быть уволен.

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В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал об отношении к главе МВД. По его словам, несмотря на то, что глава МВД самый опытный член правительства, отношение к нему – как и к другим министрам.

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