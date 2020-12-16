В "Слуге народа" назвали дату голосования за новых министров в Раде

Голосовать будут в два этапа

Верховная Рада в среду, 16 октября, не будет рассматривать назначения новых министров на должности, голосование по ним планируют на четверг-пятницу.

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Об этом сообщил глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко, передает УНН.

В среду могут только рассмотреть заявление от отставке c должности министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.

"Назначений завтра нет, завтра будут проходить комитеты, и в четверг будут назначения", – рассказал Корниенко.

Он уточнил, что сегодня на заседании фракции заслушали кандидатов на должности министров Юрия Витренко, Романа Лещенко, Юлию Лапутину, Сергея Шкарлета и Романа Опимаха – по некоторым из них будут голосовать 17 декабря, по некоторым – 18 декабря.

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"Все пять кандидатов были заслушаны, все пять кандидатов не будут завтра голосоваться по назначению, будут голосоваться, скорее всего, в четверг. И если вопрос по Абрамовскому (министр экологии Роман Абрамовский. – Ред.) будет решен, то в четверг будет голосоваться его увольнение, а в пятницу – назначение. Завтра будет голосоваться только увольнение Сергея Бессараба – министра ветеранов", – рассказал Корниенко.

Напомним, ранее стали известны кандидаты на некоторые министерские должности, с которыми на заседании политсилы с участием президента Владимира Зеленского 15 декабря состоялось собеседование.

Мы также сообщали, что во вторник подали в отставку министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

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