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В словах Фокина увидели измену: в Раде хотят отозвать его из ТКГ по Донбассу

29 сентября, 18:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Комитет по организации госвласти инициирует отзыв зампредседателя украинской делегации

Очередное скандальное заявление Витольда Фокина, который не увидел войны с Россиейна Донбассе, может стоить ему должности зампредседателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

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Об этом сообщает УНИАН.

Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предложил Верховной Раде рассмотреть проект постановления об отзыве Фокина из ТКГ. Решение было принято 10 голосами из 16 членов комитета, сообщил первый заместитель председателя комитета, нардеп от "Голоса" Роман Лозинский.

По его словам, Рада должна рассмотреть документ и обратиться к президенту Владимиру Зеленскому, единственному человеку, который может назначать и отзывать Фокина и других представителей контактной группы. Лозинский добавил, что комитет будем требовать, чтобы Рада еще на этой неделе рассмотрела постановление. И чтобы президент "безотлагательно обеспечил все шаги по недопущению государственной измены в нашей стране".

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Напомним, слова Фокина не первый раз вызывают скандал. Ему уже пришлось извиняться за то, что назвал боевиков "повстанцами".

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Ранее Фокин также нарвался на критику из-за его слов об амнистии боевиков. Его высказывания назвали провокационными и не соответствующими национальным интересам. Позже он объяснил свою позицию по всеобщей амнистии на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Верховная Рада скандал измена предательство ТКГ Витольд Фокин
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