В штабе оппозиции успокоили Лукашенко: разрыва с Россией не будет

Соглашения Минска с Москвой остаются в силе, говорит Мария Колесникова

Белорусская оппозиция, которая десятый день проводит мирные акции против президента Александра Лукашенко, в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию. Об этом член координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила "Интерфаксу".

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"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договорённости должны соблюдаться", – сказала она. При этом в оппозиции не намерены отказываться от конструктивного диалога с Россией.

"Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", – сказала Колесникова.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ, ликвидировать российские военные объекты и провести "ползучий запрет русского языка".

Колесникова отметила, что оппозиция не обсуждает возможный выход страны из союзных структур с Россией.

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"У нас этот вопрос вообще не стоит на повестке. Мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана", – заявила одна из лидеров оппозиции.

Напомним, штаб Светланы Тихановской, которую оппозиция считает настоящим победителем выборов президента, начал формировать координационный совет для передачи власти в Беларуси.

О том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

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