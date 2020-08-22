В Сети появилось видео жуткого избиения беларусскими силовиками задержанных

ОМОН дубинками бьют задержанных, которые при этом стоят на коленях

В Сеть выложили видео, на котором видно, как силовики дубинками жесткого избивают задержанных во время протестов в Беларуси.

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Соответствующее видео в Telegram-канале обнародовало белорусское бюро "Радио Свобода".

Избиение невинных людей происходит в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Именно там силовики собрали задержанных и начали избивать людей.

На кадрах видео видно, как силовики избивают людей со всей силы. При этом люди стоят на коленях с поднятыми руками и даже не пытаются оказывать сопротивления.

18 + Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется для просмотра лицам возрастом меньше 18 лет, беременным и слишком чувствительным людям.

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Видео: t.me/radiosvaboda

Ранее сообщалось, что в ООН сообщили число погибших во время протестов в Беларуси. Судьба как минимум восьми человек остается неизвестной.

При этом лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская, которая в настоящий момент находится в Литве, заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру в случае назначения новых выборов президента Беларуси.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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