В сети появились слухи об отставке Шмыгаля: у Зеленского дали ответ

Слухи об отставке главы украинского правительства Дениса Шмыгаля не имеют под собой никаких оснований.

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Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью программе "Бацман", опубликованном на ее YouTube-канале.

"Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая есть не только в нашей стране", – сказал он.

По словам чиновника, такие слухи могут появляться по той причине, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

"Нельзя быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и всё. Тут нет никакой основы (для отставки Шмыгаля – Ред.)", – отметил Тимошенко.

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Напомним, 4 февраля Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля вице-премьером– министром развития громад и территорий.

А 4 марта парламент 291 голосом назначил новым премьером Шмыгаля после того, как предыдущий глава правительства Алексей Гончарук подал в отставку и был уволен.

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