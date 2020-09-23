В Сенате США обнародовали отчет о работе сына Байдена в Украине

Комитеты Сената по национальной безопасности и правительственным делам и по вопросам финансов в среду обнародовали отчет под названием "Хантер Байден, Burisma и коррупция" о деятельности сына экс-вице-президента США, кандидата в президенты Джо Байдена в Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Ґресли, авторы отчета, утверждают, что работа Хантера Байдена в правлении газовой компании Burisma создавала конфликт интересов в то время, когда Джо Байден был вице-президентом и курировал в администрации вопрос Украины.

"Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала что то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине", - говорится в отчете.

В то же время авторы документа признали, что не понятно, насколько присутствие сына Байдена в Burisma влияло на политику в отношении Украины, проводимую администрацией Обамы. Хотя в отчете отметили, что американские чиновники времен Обамы предупреждали администрацию о некорректности участия сына вице-президента в правлении украинской компании.

Избирательный штаб Джо Байдена сразу раскритиковал отчет, назвав его попыткой союзников Дональда Трампа за 6 недель до выборов навредить политическому оппоненту и вмешаться в избирательный процесс.

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Напомним, весной президент США Дональд Трамп заявил, что расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем президентской гонки в Соединенных Штатах.

Кроме того, американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца.

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