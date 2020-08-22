В России "скорая" с Навальным выехала в аэропорт: куда увезут политика

Ночью реанимобиль с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который попал в кому, покинул территорию омской больницы, выехал в аэропорт.
Об этом пишет "Интерфакс".
"Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный, Иван Жданов и я были в больнице. Была договоренность, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас", – написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Алексея Навального погрузили в реанимобиль и везут в аэропорт. При этом Олег Навальный, Иван Жданов и я были в больнице. Была договорённость, что мы поедем в реанимобиле с Алексеем. Но его увезли втайне от нас— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020
Совсем скоро его отправят на лечение в Германию.
Реанимобиль подъехал к аэропорту pic.twitter.com/OfwJPIWwMN— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Ранее врачи провели консилиум по состоянию Навального, на нем присутствовала его супруга Юлия. Говорят, что у него наметилась положительная динамика, сообщает Telegram-канал MASH.
Ни в крови, ни в моче следов яда нет. Нет там и 2-этилгексил дифенил фосфата, частицы которого нашли на руках, – то есть и им Навальный отравиться не мог. Немецкие врачи с данными ознакомились и гарантировали, что транспортировка возможна, но необязательна.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
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