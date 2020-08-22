В России реанимобиль с Навальным прибыл в аэропорт

Реанимобиль с оппозиционером Алексеем Навальным в сопровождении полиции прибыл на территорию аэропорта Омска, сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
Она разместила фотографии, на которых видно, что "скорая" и полицейский автомобиль находятся уже рядом со зданием аэропорта.
"На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, дпс и транспортной полиции, журналисты России-1 с камерой", – написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, дпс и транспортной полиции, журналисты России-1 с камерой— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Реанимобиль в аэропорту pic.twitter.com/tpukNu6AGK— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Как сообщалось, Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин.
Напомним, что в омскую больницу Навальный попал прямо с самолета Томск-Москва, на борту которого ему стало плохо. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ.
Терапевт и кардиолог Навального Ярослав Ашихмин настаивал на том, что его необходимо лечить за границей – в Германии или Франции.
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк