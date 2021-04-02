У России нет друзей, только враги, или холуи – Кравчук

Единственный вариант для Украины – повышать свою обороноспособность, считает первый президент

У России нет друзей, есть только враги и холуи.

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Об этом представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"У России нет друзей, только враги, или холуи. Сегодня враг – Украина, а холуй – Беларусь", – сказал он.

Поэтому, отметил Кравчук, единственный вариант для Украины – повышать свою обороноспособность. Так как решение о прекращении огня на Донбассе принимают в России, а не в ОРДЛО.

"Главная фигура – Россия, а не ее военные администрации ОРДЛО. Но не они определяют в ОРДЛО, прекращать огонь, или не прекращать. Они будут действовать так, как им будет диктовать Кремль. Но главное то, что Россия не хочет прекратить огонь", – сказал он .

По его словам, в начале заседания, которое проводили 31 марта, он предложил обратиться от имени Трехсторонней контактной группы к сторонам, чтобы прекратить огонь, восстановить тишину и восстановить работу, которая была начата в июле 2020 года, однако глава российской делегации в Трехсторонний контактной группе ( ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Россия не поддерживает это обращение.

К слову, Леонид Кравчук считает, что президенту Владимиру Зеленскому нужно встретиться один на один с российским лидером Владимиром Путиным.

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В свою очередь в Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским.

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