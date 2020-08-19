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В России арестовали известного блогера: передавал гостайну Украине

19 августа, 11:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Следователи обвиняют автора популярного канала в YouTube в предательстве родины

В России, где ранее на известного блогера завели уголовное дело за шутку о коронавирусе, арестовали ютубера и обвинили в передаче Украине секретных данных.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

35-летний Андрей Пыж является гражданином РФ и Украины. Он известен под ником "МШ" как автор и ведущий YouTube-канала Urbanturizm (около 800 тысяч подписчиков), в котором он делится видео с заброшенных объектов, городов-призраков и полусекретных объектов не только в России, но и в соседних с ней странах.

6 августа московский суд поместил его под арест до 6 октября. Сейчас мужчина находится в СИЗО "Лефортово".

Его обвиняют в нарушении ч. 2 п. "д". ст. 283.1 УК РФ, то есть незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и их распространении либо перемещении носителей таких сведений за пределы России. За это ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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Андрей Пыж. Фото: vk.com/id332136038

Андрей Пыж. Фото: vk.com/id332136038

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"Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ", — утверждают источники российских СМИ.

Ранее, как сообщает "Интерфакс", адвокат Пыжа заявил, что он "не имеет претензий к своему задержанию, все понимает и реагирует на все адекватно". В то же время, речи о признании им своей вины пока что не идет.

Напомним, в июне в России нашли другого "украинского шпиона" – им оказался подполковник полиции из Курской области Дмитрий Борзенков.

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А в ноябре в Ростовской области военнослужащего Вооруженных сил РФ обвинили в государственной измене – якобы он тоже шпионил в пользу Украины.

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