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В Раду вызывают весь состав Кабмина

16 ноября, 12:18

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты недовольны ситуацией с противодействия коронавирусу

Верховная Рада на этой пленарной неделе будет рекомендовать Кабинету министров отменить карантин выходного дня, а также в парламенте планируется заслушать премьер-министра и членов правительства. Об этом сказала на Согласительном совете с лидерами фракций и групп вице-спикер ВР Елена Кондратюк.

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Она предложила на этой неделе депутатам рассмотреть законопроект №4313 касательно отсрочки введения кассовых аппаратов для ФОПов с 1 января 2021 года.

"Еще один вопрос – это фактически неготовность медицинской системы ко второй волне коронавируса, которая идет по нарастающей. Поэтому я предлагаю (все фракции и группы поддержали) пригласить главу правительства вместе со всем составом Кабинета министров, чтобы мы услышали его видение выхода из карантина, если ли этот план. Самое главное – какой состояние выполнения постановления ВР по борьбе с коронавирусом", – сказала Кондратюк.

Также планируется рассмотрение проекта постановления №4320 о заблаговременном предупреждении населения о введении карантина.

На этой неделе будет проведено только одно пленарное заседание – во вторник. В среду, четверг и пятницу решили не собираться из-за большого количество заболевших "ковидом" в стенах парламента.

Как мы уже писали, сегодня под Верховной Радой снова митинг – предприниматели требуют отмены карантина. Позже к ним должны присоединиться рестораторы.

Видео: Сегодня
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Верховная Рада карантин Кабинет министров Елена Кондратюк

Источник: Сегодня

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