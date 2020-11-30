В Раду внесли законопроект о восстановлении электронного декларирования чиновников

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о возобновлении уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование (№4441), отменной ранее Конституционным судом.

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Соответствующая информация появилась в понедельник, 30 ноября, на сайте Рады.

Инициаторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации" выступила группа из полутора десятка нардепов из президентской фракции "Слуга народа".

Документ прошел рассмотрение в профильном парламентском комитете правоохранительной деятельности, передан на рассмотрение руководству и получен Радой.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В КСУ объяснили скандальное решение.

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После этого в Украине разразился конституционный кризис.

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