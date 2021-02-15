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В Раду поступили три законопроекта Зеленского по изменению судебной системы

15 февраля, 18:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства намерен сократить полномочия скандального Киевского админсуда

В украинский парламент поступили и были зарегистрированы в понедельник, 15 февраля, три инициированных президентом Владимиром Зеленским проекта законов, касающихся изменения работы судебной системы.

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Как свидетельствует сайт Верхойно Рады, это:

Проект закона 5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины о подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции;

Проект закона 5068 о внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия;

Проект закона 5069 о внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

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Два последних законопроекта определены президентом как неотложные.

Напомним, представитель президента в КСУ, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский рассказал в эфире канала "Украина 24" об инициативе Зеленского по поводу судебной власти.

Также сообщалось, что скандальный Киевский окружной административный суд недавноотменил переименование ряда улиц в Киеве, а также новое украинское правописание.

Поэтому Зеленский предложил Раде поддержать законопроекты о функционирования судебной системы, в частности, о сокращении полномочий ОАСК.

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Верховная Рада ВСУ Владимир Зеленский законопроект реформы ОАСК

Источник: Сегодня

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