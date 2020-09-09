В Раду могут пройти пять политсил, среди которых Радикальная партия Ляшко – опрос

Если бы выборы состоялись уже в это воскресенье, пятипроцентный барьер преодолели бы пять партий

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то попасть в парламент смогли бы пять партий – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Радикальная партия Олега Ляшко". Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился с 29 августа по 3 сентября.

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Среди тех, кто собирается идти на выборы и уже определился с политсилой, за "Радикальную партию" проголосовали бы 6% украинцев, за "Батькивщину" – 9,4%, за "Европейскую солидарность" – 15,6%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 16,7% и за "Слугу народа" – 25,7%.

Приблизительно такая же пропорция сохраняется и среди всех опрошенных, и среди тех, кто собирается голосовать, но еще раздумывает над кандидатом.

Опрошены были 10 000 украинцев старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 1%.

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Напомним, в Украине 5 сентября официально начался избирательный процесс местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Верховная рада опубликовала инфографику с разъяснениями некоторых новшеств в избирательном процессе местных выборов 2020 года.

Одна из главных интриг местных выборов, будет ли Петр Порошенко баллотироваться в мэры Киева. Эксперты считают, что его выдвижение сильно бы изменило политическую картину, однако партия не торопится с объявлением кандидата.

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