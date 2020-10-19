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В Раду хотят вызвать Степанова из-за ситуации с коронавирусом в Украине

19 октября, 11:51

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На этой неделе Рада будет работать только во вторник и Час вопросов к правительству не предусмотрен

Уз-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Украине Верховная Рада намерена заслушать во вторник министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сказал на заседании Согласительного совет с лидерами фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Отметим, что на этой неделе Рада будет работать только во вторник и следующая полноценная пленарная неделя начнется с 2 ноября.

"Мы не можем проводить Час вопросов к правительству, но можем заслушать информацию. Есть предложение пригласить завтра министра здравоохранения и заслушать в привычном нам графике: 20 минут на выступление представителя правительства и после этого вопросы от депутатских фракций и групп до 21 минуты – минута на вопрос и две на ответ относительно нынешнего состояния готовности к борьбе с коронавирусом в Украине", – сказал Разумков.

Как стало известно, по состоянию на утро 19 октября в Украине подтвердили 4766 новых случаев заражения коронавирусом (303 638 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 66 украинцев (5673 с начала эпидемии), а выздоровели 1112 человек (126 489 с начала эпидемии). В то же время на днях Степанов рассказывал, кто чаще всего умирает от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Верховная Рада коронавирус Максим Степанов Дмитрий Разумков

Источник: Сегодня

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