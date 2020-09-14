В Раду 18 сентября хотят пригласить двух министров и взяться за госбюджет

У депутатов начинается пленарная неделя. Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков успокоил относительно роспуска Рады, а сегодня рассказал о планах на этой неделе. Так, особенно интересный день намечается в пятницу, 18 сентября, когда планируется рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год, а также заслушать двух министров. Об этом он сказал на Согласительном совете с лидерами фракций.

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Он напомнил, что ранее комитет Рады поручил Министерству образования разработать концепцию повышения зарплат учителям, однако она так и не была представлена в Раде. Поэтому планируется вызвать в парламент главу ведомства Сергея Шкарлета.

"С учетом начала работы школ, с учетом непростой ситуации, в которой сегодня оказались учителя, можно было бы пригласить и.о. министра образования на Час вопросов к правительству, чтобы услышать, как он видит, во-первых, вопросы изменения зарплат учителям и обеспечение школ всем необходимым для работы в режиме карантина", – сказал Разумков.

Также он напомнил о переговорах в "нормандском формате" в Берлине и заявления, которые звучали после встречи советников глав государств.

"Возможно можно было бы пригласить и представителя "нормандских переговоров" вице-премьер-министра Резникова, чтобы он доложил относительно того, как мы видим дальнейшее движение в этом направлении (вероятно, речь идет о требовании России касательно пересмотра постановления Рады о выборах. – Ред.)", – подчеркнул спикер ВР.

Также Разумков сказал, что до 15 сентября в парламент должен поступить законопроект о государственном бюджете на 2021 год, который сегодня был утвержден Кабмином.

"Насколько я понимаю, он поступит в Верховную Раду вовремя. Обращаюсь к профильному комитету рассмотреть его, чтобы в пятницу мы имели возможность рассмотреть этот вопрос в сессионном зале", – добавил он.

Сайт "Сегодня" выбрал из повестки топ-5 курьезных законопроектов нового сезона Рады, запланированные на текущую сессию. Так, например, депутаты предлагают переписать всех кошек в стране и перенести День независимости Украины.

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