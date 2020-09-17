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В Раде заявили, что "формулу Штайнмайера" внедрят в закон об особом статусе Донбасса

17 сентября, 23:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее ходили разговоры о новом законе об особом статусе, но все же хотят пересмотреть старый

"Формулу Штайнмайера" намерены внедрить в закон об особом статусе Донбасса и на сегодняшний день идут обсуждения, какие именно статьи будут изменены.

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Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат Андрей Костин, передает "РБК-Украина".

"Мы согласились на то, чтобы "формула Штайнмайера" была включена в закон об особом статусе. Сейчас идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон работал с точки зрения права",- сказал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября прошлого года "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т. д. Текст "формулы Штайнмайера".

Ранее также ходили разговоры, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса. Об этом говорил и глава государства Владимир Зеленский, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского об особом статусе Донбасса:

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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