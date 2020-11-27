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В Раде увеличилось количество больных COVID-19

27 ноября, 17:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За несколько дней количество заразившихся увеличилось на 17 человек

В Верховной Раде увеличилось количество заболевших COVID-19. Также вице-спикер парламента Елена Кондратюк рассказала, что будут обсуждать на завтрашнем совещании руководство ВР с главами фракций, премьером и главой Офиса президента.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, на сегодняшний день парламент работает в обычном режиме, однако ситуация с коронавирусом тревожная.

"На 27 ноября это 51 работник аппарата, причем по ключевым вопросам организации ВРУ. 27 нардепов тоже находятся на лечении", – написала Кондратюк.

Также она подтвердила, что в субботу, 28 ноября, в Раде состоится совещание с участием руководства парламента, представителей Офиса президента, правительства.

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"На этом совещании будет обсуждаться и определяться повестка дня относительно бюджетного процесса, возвращения ответственности за ложное декларирование, решения конституционного кризиса, комплекса мер по поддержке ФЛП, малого и среднего бизнеса", – добавила вице-спикер.

Отметим, по состоянию на 23 ноября в раде было 27 больных депутатов и 34 работника Аппарата.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект о наказании за недостоверное декларирование. Месяц назад Конституционный суд отменил криминальную статью, а теперь в Уголовный кодекс хотят вписать новую. Чиновникам светят большие штрафы за ложь в декларации и даже тюрьма.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Верховная Рада коронавирус Елена Кондратюк COVID-19

Источник: Сегодня

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