В Раде создали рабочую группу по решению "вопроса КСУ"

Депутаты планируют уже на следующей планерной неделе разобраться с конституционным кризисом

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроектов о Конституционном суде на следующую пленарную неделю. В связи с этим в парламенте создали рабочую группу, которая должна наработать законопроекты до 1 декабря.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

"Распоряжением заместителя председателя Верховной Рады создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающимся электронного декларирования и организации деятельности Конституционного суда", – написала она.

Так, вице-спикер ВР Елена Кондратюк поручила рабочей группе подготовить законопроекты о предотвращении коррупции и Конституционном суде, которые обусловлены решением КСУ от 27 октября касательно отмены части антикоррупционного законодательства.

Рабочую группу возглавил председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, представитель фракции "Слуга народа" Денис Монастырский, его заместителем будет Ольга Совгиря. Кто еще туда вошел:

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин;

председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина;

Сергей Власенко ("Батькивщина");

Руслан Князевич ("Европейская солидарность");

Ярослав Юрчишин ("Голос");

Тарас Батенко ("За будущее");

Антонина Славицкая (ОПЗЖ);

Николай Бабенко ("Доверие").

Реклама

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В ответ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект Дмитрия Разумкова, которым предлагается вернуть закон о е-декларировании в первоначальном виде, а потом уже в нормальном режиме внести изменения в него за два месяца, чтобы изучить претензии Конституционного суда.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама