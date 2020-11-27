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В Раде состоится большое совещание с участием Шмыгаля и Ермака: подробности

27 ноября, 13:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На выходных в парламенте ожидается обсуждение нескольких срочных вопросов

В субботу, 28 ноября, в Верховной Раде состоится большое совещание глав парламентских фракций и депутатских групп, в котором примут также участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

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"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента", – написал он.

По словам нардепа, в Раду также придут глава правительства, глава Офиса президента и его заместители

"Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, когда вводили карантин (в марте. – Ред.)", – отметил Железняк.

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Он рассказал, что ожидается обсуждение таких вопросов:

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Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине. Кому отменят налог, а также помогут содержать сотрудников на время, пока заведение не работает.

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Верховная Рада совещание Андрей Ермак Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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