В Раде состоится большое совещание с участием Шмыгаля и Ермака: подробности

В субботу, 28 ноября, в Верховной Раде состоится большое совещание глав парламентских фракций и депутатских групп, в котором примут также участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех глав фракций парламента", – написал он.
По словам нардепа, в Раду также придут глава правительства, глава Офиса президента и его заместители
"Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, когда вводили карантин (в марте. – Ред.)", – отметил Железняк.
Он рассказал, что ожидается обсуждение таких вопросов:
- бюджет-2021;
- закон по возвращению е-декларирования;
- о назначении главы НАБУ;
- о поддержке бизнеса во время локдауна;
- отсрочка кассовых аппаратов для ФЛПов.
Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поддержке бизнеса на карантине. Кому отменят налог, а также помогут содержать сотрудников на время, пока заведение не работает.
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