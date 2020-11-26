В Раде согласовали возвращение ответственности за недостоверное декларирование

Парламент еще в этом году планирует восстановить антикоррупционное законодательство, часть которого была отменена КСУ

Рабочая группа в Верховной Раде по решению "вопроса КСУ" согласовала ключевые моменты относительно урегулирования антикоррупционного законодательства, в частности – возвращение уголовного наказания за недостоверное декларирование чиновниками.

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Об этом сообщил в Facebook спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он отметил, что в Украине уже месяц остается нерешенной ситуация остановки антикоррупционной реформы, к которой привело решение Конституционного суда. Но сдвиги в этом направлении уже есть.

"Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них – возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации. Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенства права", – сказал Разумков.

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Спикер добавил, что Рада также ждет от правительства подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много.

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Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. В ответ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект как неотложный, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда.

Также в парламенте зарегистрирован законопроект Дмитрия Разумкова, которым предлагается вернуть закон о е-декларировании в первоначальном виде, а потом уже в нормальном режиме внести изменения в него за два месяца, чтобы изучить претензии Конституционного суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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