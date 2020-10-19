В Раде предложили включить в ТКГ больше депутатов вместо Фокина

Россия постоянно требует внесения изменений в украинское законодательство, а сделать это могут только депутаты

После увольнения Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы, к переговорному процессу нужно подключить больше депутатов Верховной Рады.

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Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Он объяснил это тем, что именно парламент принимает решения на законодательном уровне, если необходимо по итогам переговоров внести изменения в украинские законы.

"Я думаю, что все-таки нам нужно, чтобы там было больше парламентариев. Потому что в ТКГ делегаты часто о чем-то договариваются, но они забывают, что согласно Минским договоренностям парламент Украины принимает законы об особенностях местного самоуправления и о проведении выборов ... Поэтому я уверен, чтобы именно депутаты от разных политических фракций входили в делегации ТКГ. И потом, когда они вернутся в Украину после всех этих переговоров, они должны будут убедить парламент, что нужно внести необходимые изменения в законодательство и почему", – сказал Качура.

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Как сообщали новости "Сегодня", 30 сентября президент Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от исполнения обязанностей заместителя главы ТКГ. Последней каплей стало его выступление за день до этого на заседании комитета Верховной Рады, где он, отвечая на вопросы депутатов, заявил, что не видит войны России с Украиной на Донбассе.

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В свою очередь глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал о ситуации с заменой Фокина в ТКГ. Он отметил важный момент – теперь в Контактную группу не будут необдуманно назначать переговорщика.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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