В Раде предложили огромные штрафы для депутатов за неношение маски

В парламенте не все соблюдают карантинные требования и нередко можно увидеть депутатов без маски

Ранее в Верховной Раде уже просили начать штрафовать депутатов, но до дела не дошло. Теперь вице-спикер парламента Елена Кондратюк обратилась с просьбой ввести наказания для народных избранников. Об этом она сказала на заседании Согласительного совета с лидерами фркций.

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Она сообщила, что правительство внесло в парламент два законопроекта касательно усиления ответственности и штрафов для граждан и бизнеса за нарушение масочного режима в общественных местах.

"Хотела бы обратиться к вам (спикеру ВР Дмитрию Разумкову. – Ред.), потому что, наверно, уже пора издать ваше распоряжение о штрафах народным депутатам за нарушение масочного режима в зале и Верховной Раде", – сказала Кондратюк.

Вице-спикер ВР напомнила, что подобное распоряжение издали в парламенте Германии, где наказание для немецких депутатов за неношение маски – пять тысяч евро.

Говоря о наказании украинских депутатов, она оговорилась, озвучив сумму штрафа 17 тысяч евро. При этом политик отшутилась, что некоторые наши депутаты могут себе позволить и 17 тысяч евро заплатить.

Кондратюк уточнила, что предлагает ввести штрафы для народных депутатов в виде 17 тысяч гривен.

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Отметим, что сейчас за отсутствие маски штрафуют по общей статье, как нарушение карантина (44-3 КУоАП), согласно которой могут наказывать на сумму от 17 до 34 тыс. гривен. Однако депутаты намерены существенно снизить наказания для граждан и бизнеса. Читайте подробнее, какое наказание за отсутствие масок хотят ввести.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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