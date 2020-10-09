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В Раде предлагают отменить переход на зимнее и летнее время

9 октября, 15:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Руслан Стефанчук объяснил, почему нужно отказаться от традиционного перевода стрелок часов

25 октября украинцам придется перевести стрелки часов в связи с переходом на зимнее время. Однако в будущем этого может больше не происходить. Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект №4201, которым предлагается отменить перевод стрелок и установить единое киевское время.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня зарегистрировал законопроект о "Об исчислении времени в Украине", которым предусматривается установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов", – сообщил он.

Стефанчук отметил, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней.

"Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", – подчеркнул он.

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Вице-спикер ВР также указал на еще один важный момент. Законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны России, поскольку на оккупированных украинских территориях противоправно установлено время государства-агрессора (с переходом на зимнее время разница с московским временем составляет один час).

Стефанчук также напомнил, что законопроект еще и евроинтеграционный, поскольку в ЕС отменили перевод часов еще в 2019 году.

Отметим, что переход на летнее время у нас происходит традиционно в последнее воскресенье марта – стрелки перекручивают на час вперед. На зимнее время мы переходим в последнее воскресенье октября – на час назад. Ранее мы писали, как влияет перевод времени на здоровье человека.

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зимнее время летнее время перевод часов Руслан Стефанчук

Источник: Сегодня

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