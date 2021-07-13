В Раде неожиданно "взбунтовались" фонари: видео из сессионного зала

Депутаты рассматривают важный закон и электричество не выдержало напряжения – фонари замигали как гирлянда на елке

Депутаты все в работе / Фото: president.gov.ua

В Верховной Раде произошло короткое замыкание, из-за чего некоторые фонари на балконе для прессы начали мигать. Соответствующее видео опубликовал в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук.

Реклама

По его словам, это произошло во время рассмотрения поправок к законопроекту №5068 о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

"Короткое замыкание в сессионном зале парламента. На одной из поправок к закону о возобновлении работы Высшего совета правосудия. Совпадение?" – написал нардеп.

Напомним, в марте народные избранники так активно работали, что у одного из них не выдержала система "Рада" – "загорелся" пульт для голосования, его пришлось раскрутить.

Реклама

Как мы уже писали, сегодня на внеочередном заседании парламента, которое созвал президент Владимир Зеленский, рассмотрят вопрос легализации медицинского каннабиса. Всего депутаты рассмотрят пять вопросов.