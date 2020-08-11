В Раде назвали возможную дату внеочередного заседания

Зеленский подал важный законопроект в парламент и рассчитывает на его скорое принятие

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором настаивал президент Владимир Зеленский, может состояться 25 августа. Одним из главных вопросов – повышение минимальной заработной платы.

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Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, передает УНИАН.

"Я убежден, что соберется (Рада. – Ред.). Ориентировочная дата – 25 августа. Но это еще не официальная информация. Я убежден, что мы поддерживаем эту инициативу президента (о поднятии минималки. – Ред.)", – сказал он.

При этом Гетманцев отметил, что на внеочередном заседании депутаты намерены рассмотреть и другие законопроекты. По его словам, еще осталось много вопросов, которые Верховная Рада не успела рассмотреть в течение предыдущей сессии.

В тренде Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в Раде

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада может собраться на срочное заседание из-за ситуации в Беларуси. Депутаты уже собирают подписи. На нем хотят принять официальное обращения к Беларуси в связи с кровавыми событиями в Минске. Отметим, что также называлась дата 25 августа.

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