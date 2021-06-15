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В Раде начали массово вакцинировать депутатов: какой препарат колют

15 июня 2021 18:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардеп Шевченко показал, где депутатам делают уколы, и рассказал, скольких уже вакцинировали

Вакцинация в Украине добралась и до Верховной Рады – прививку препаратом Pfizer получили уже несколько десятков народных избранников. Также фракциям разослали "приглашение" на вакцинацию.

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Внефракционный нардеп Евгений Шевченко опубликовал в Telegram видео из кулуаров парламента, где депутатов записывают на вакцинацию. Ему сообщили, что привиться самой известной в мире вакциной может любой желающий депутат – такой возможностью уже воспользовались 42 парламентария.

А вот сам Шевченко не стал делать прививку, отметив, что у него недостаточно антител. Медик в свою очередь объяснила, что нардепу еще рано вакцинироваться, потому что у него есть еще свой иммунитет.

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Тем временем политолог Тарас Березовец в своем Telegram обнародовал официальный документ аппарата Верховной Рады, в котором сказано, что вакцинация нардепов, которые изъявили желания получить прививку от коронавируса, будет проходить с 15 по 18 июня с использованием вакцины Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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Как сообщали новости "Сегодня", на этой неделе в Киеве вакцинации на выходных не будет – прививать людей будут в четверг и пятницу. Вакцинацию перенесли на будни из-за Троицы. Тем, кто уже записался на субботу и воскресенье, предложат прийти в другой день.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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