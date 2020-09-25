В Раде коронавирус подтвердили у еще одного депутата

Депутат выложил видео, в котором признался, что его тест на COVIV-19 был позитивным

Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом. На этот раз COVID-19 обнаружили у народного депутата Мусы Магомедова.

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Об этом сам народный избранник рассказал на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам депутата, самочувствие у него "ничего", а также есть небольшая температура.

"Вчера почувствовал температуру и легкое головокружение. Решил перестраховаться и сдал тест на COVID-19. Результат положительный. В целом самочувствие ничего, небольшая температура. Запах кофе чувствую", - рассказал он.

Видео: Facebook / Муса Магомедов

Также Магомедов добавил, что сейчас обзванивает тех, с кем контактировал в последнее время.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Она была в тяжелом состоянии с температурой 39 градусов. Также из-за тяжелого состояния ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и прописали интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19. Позже сама Тимошенко рассказывала о своем самочувствии. По ее словам, почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. 11 сентября стало известно, что политик поборола вирус и уже активно занимается политической деятельностью.

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