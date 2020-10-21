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В Раде инициировали увольнение министра экономики Петрашко

21 октября, 14:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты объяснили, чем их не удовлетворила работа министра

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. Депутаты не удовлетворены его работой на этой должности.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Депутаты напомнили, что министр отвечает за государственную политику экономического, социального развития, государственную промышленную и аграрную политику, политику в сфере сельского хозяйства и по вопросам продовольственной безопасности государства.

"За время пребывания Петрашко во главе данного министерства в Украине состояние и основные показатели деятельности в соответствующих сферах существенно ухудшились… Министр неудовлетворительно обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в соответствующих сферах деятельности министерства, в связи с чем подлежит освобождению от занимаемой должности", – говорится в пояснительной записке.

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Депутаты указали на основные провалы в его работе:

  • спад промышленного производства;
  • низкие темпы создания новых рабочих мест и рост безработицы в Украине;
  • бездеятельность в поддержке аграриев, хозяйства которых пострадали от засухи и аномально теплой зимы.
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Напомним, еще в начале сентября в "Слуге народа" заговорили об отставке Петрашко. Нардеп Александр Качура утверждал, что министр даже якобы предупредил своих подчиненных о своем возможном уходе.

Смотрите, как в марте назначали Петрашко и других членов Кабмина:

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Верховная Рада увольнение министр экономики Игорь Петрашко

Источник: Сегодня

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