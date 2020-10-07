В Раде хотят запретить СМИ отрицать агрессию России против Украины

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект с поправками к закону "О телевидении и радиовещании" о противодействии информационной войне, которые позволят штрафовать СМИ за материалы с отрицанием агрессии России против Украины.
Проект закона №4188 размещен на сайте Верховной Рады для ознакомления.
Как говорится в объяснительной записке к документу, в условиях, когда гибридизация информационного пространства угрожает суверенитету государства, необходимо принимать решения для его защиты.
Поэтому законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.
Нацсовет по телевидению и радиовещания хотят обязать в случае повторного нарушения СМИ обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или провайдера программной услуги. По мнению автора документа – "слуги народа" Олега Дунды – принятие законопроекта будет способствовать повышению уровня информационной безопасности Украины.
Сайт "Сегодня" сообщал, что двумя неделями ранее в Раде был зарегистрирован законопроект №4136, которым публичным деятелям и должностным лицам хотят запретить отрицать российскую агрессию против Украины.
Также напомним, что вследствие агрессии России Украина временно потеряла контроль над Крымским полуостровом и Севастополем, а также частями Луганской и Донецкой областей.
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