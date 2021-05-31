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В Раде хотят создать ВСК для расследования деятельности Степанова

31 мая, 21:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам Киры Рудик, идею аудита деятельности экс-главы Минздрава поддержал нынешний министр Виктор Ляшко

В Верховной Раде может быть создана временная следственная комиссия (ВСК) для расследования деятельности бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

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Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы требуем аудита Министерства здравоохранения по поводу закупок, которые были сделаны, и аудита затраченных средств", – сказала она.

Рудик отметила, что эту идею поддержал и новый глава Минздрава Виктор Ляшко, который заявил, что аудит проведет само ведомство.

"Мы ожидаем, что он (аудит. – Ред.) состоится. Если же нет, то создадим временную следственную комиссию, на основе результатов работы которой будем подавать заявления в правоохранительные органы. Но мы надеемся, что господин Ляшко сам заинтересован в том, чтобы разделить ответственность за то, что происходило до него, и за то, что есть сейчас", – сказала нардеп.

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Рудик подчеркнула, что фракция "Голос" готова подождать еще неделю сообщения о начале такого аудита от Минздрава, прежде чем инициировать создание соответствующей ВСК в парламенте.

Напомним, 18 мая Верховная Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова, а 20-го назначила вместо него главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.

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