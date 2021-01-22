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В Раде 79 депутатов лишились зарплаты: почему им не заплатили

22 января, 11:27

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Не все народные избранники исправно ходили на работу перед Новым годом

В Верховной Раде 79 народных депутатов не получат зарплату за декабрь из-за прогулов пленарных заседаний. В общей сложности народных избранников оштрафовали на 3,3 миллиона гривен.

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На заседании регламентного комитета ВР объяснили, что зарплату не получат те нардепы, которые прогуляли более трети голосований в парламенте. В Раде уточнили, что депутаты не объяснили причины своего отсутствия.

В то же время не уточняется, куда пойдут сэкономленные 3,3 млн грн – вернутся в госбюджет, или в бюджет парламента.

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Как сообщали новости "Сегодня", за весь 2020 год нардепов-прогульщиков в 2020 году оштрафовали на 30 млн грн. Главных прогульщиков парламента в прошлом году было девять.

Напомним, еще в 2019 году Верховная Рада приняла закон о наказании для депутатов-прогульщиков. При этом депутат считается зарегистрированным на рабочем месте, если он принимал участие в голосовании, а не просто присутствует в зале.

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада депутаты зарплаты

Источник: Сегодня

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