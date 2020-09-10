В Польше сообщили о визите Дуды в Киев

Президент Польши Анджей Дуда планирует в октябре приехать с визитом в Киев. Об этом в кулуарах экономического форума в польском Карпаче сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Укринформ".

Реклама

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - сообщил Рау.

Сам министр также собирается посетить Украину еще до визита Дуды в Киев.

"Это открытый вопрос: возможно, я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", – рассказал глава польского МИД.

Ранее мы сообщали, что Дуда напомнил президенту США Дональду Трампу об агрессии России против Украины, заявив, что американское военное присутствие в Польше и переброска дополнительного контингента из Германии гарантирует, что его страна не станет следующей жертвой российской агрессии, по примеру Украины.

Реклама

Напомним, в середине июля Анджей Дуда был избран президентом Польши на второй срок, победив своего соперника с отрывом в 2%.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама