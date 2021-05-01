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"В полиции есть плохие люди": в "Слуге народа" нашли причину провала в Раде закона об электрошокерах

1 мая, 00:15

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Депутаты готовы разрешить полиции использовать электрошокеры, однако, нужно выполнить два условия

Верховная Рада не смогла принять законопроект №4375, которым предлагалось разрешить полицейским использовать электрошокеры против людей по двум причинам.

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Как сказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера", авторы законопроекта не прислушались к выводу комитета и не внесли правки.

По его словам, депутаты готовы дать полиции право использовать электрошокеры, однако, нужно выполнить два условия.

"Первое – когда в комитете рассматривали был негативный вывод и вернули на доработку (законопроект – Ред.), авторы объехали решение комитета и понесли это в зал. Из-за этого срезалось, условно, 50 голосов.... Второе – убрать оттуда административные правонарушения. В полиции тоже есть плохие люди, большая очень организация", – сказал Арахамия.

Он отметил, что из-за злоупотреблений полицейскими своих полномочий в Украине не их любят.

"Поэтому мы за шокеры. Мы это обязательно сделаем, просто нужно, чтобы корректно доработали этот законопроект", – добавил Арахамия.

Читайте подробнее в материале "Сегодня" об электрошокерах для полиции, и опасно ли их использовать.

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