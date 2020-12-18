В ОПУ объяснили, почему не пустили детективов НАБУ

Сотрудники НАБУ действительно посещали сегодня Офис президента, однако им было отказано в доступе, поскольку не были соблюдены обозначенные законом процедуры.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сотрудники НАБУ действительно сегодня посещали Офис президента. Но поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур, им было отказано в доступе в помещения Офиса президента. Обращаем внимание на то, чтобы все процессуальные и следственные действия должны осуществляться в рамках действующего законодательства", – говорит Подоляк.

Что касается подозрения замглавы ОП Олегу Татарову, то, кроме сообщений в СМИ, в установленном порядке никаких уведомлений от детективов не поступало, отмечает чиновник.

"На самом деле, на сейчас у Офиса президента нет информации о том, что с Татаровым проводились какие-либо процессуальные или следственные действия. Нет также официальной информации и о том, что Татарову надлежащим образом вручено подозрение. Да, безусловно, мы знаем о наличии у сотрудников НАБУ определенного рода вопросов к Олегу Юрьевичу, касающихся того периода его работы, который не имеет отношения к его нынешнем должностным функциям. Тем не менее, ещё раз подчеркиваем, что надлежащих процессуальных действий осуществлено не было. Господин Татаров работает в обычном режиме", – отмечает Подоляк.

Напомним, в ответ на сообщения о намерении Специальной антикоррупционной прокуратуры вручить подозрение Олегу Татарову, заместитель руководителя Офиса президента заявил о своей публичной позиции – он намерен доказать свою невиновность.

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