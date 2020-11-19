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В ООН признали незаконной российскую власть в Крыму

19 ноября, 12:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В резолюции ООН перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, которой признал российско-оккупационную власть в Крыму незаконной и призывает ее называть "оккупационными органами РФ".

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В резолюции отмечается, что Россия осуществляет дискриминацию жителей полуострова, включая крымских татар. ООН осуждает нарушения прав человека в оккупированном Крыму, попытку аннексии и временную оккупацию полуострова Россией. Международное сообщество осуждает навязывание российского гражданства, проведение незаконных "избирательных кампаний" и "голосований", изменение демографического состава населения и подавления национальной идентичности.

"В резолюции осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что "органы" и "должностные лица" Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными и их следует называть исключительно "оккупационными органами Российской Федерации", – подчеркнули в министерстве.

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Третий комитет ООН призвал Россию соблюдать права человека на украинском полуострове, прекратить преследование несогласных с российской оккупацией, предоставить достоверные данные о заболеваемости коронавирусом и помочь населению Крыма в борьбе с эпидемией.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в ООН заявляли, что из-за COVID-19 миллионы украинцев могут столкнуться с бедностью. Согласно данным организации, более чем в 40% украинских семей хотя бы кто-то лишился работы и заработка. А тем временем у Зеленского назвали ситуацию в Крыму из-за COVID-19 близкой к катастрофической.

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Россия Крым ООН резолюция

Источник: Сегодня

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