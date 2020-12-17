Работал, вкладывая все эмоции и компетенции: в ОПУ отреагировали на смерть Кернеса

В Офисе президента отреагировали на смерть главы Харькова Геннадия Кернеса. Власти сочувствуют такой утрате и отмечают, что люди ценили его неординарность и подход к работе.
Об этом написали в Telegram-канале Офиса президента.
"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", - написали в ОПУ.
При этом, написали в сообщении, мэр имел свое видение развития города.
"Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", - добавили в публикации.
Также в Офисе подчеркнули, что если следующий мэр Харькова сможет хорошо управлять городом и работать для людей, это будет минимум того, что необходимо для памяти об мэра Геннадия Кернеса.
"Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", – подытожили в сообщении.
Напомним, недавно Павел Фукс рассказал о последних днях Кернеса в больнице.
Кроме того, мы писали, как на смерть Кернеса отреагировали политики и его соратники.
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