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Работал, вкладывая все эмоции и компетенции: в ОПУ отреагировали на смерть Кернеса

17 декабря, 13:03

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди ценили то, как Кернес относился к своей работе

В Офисе президента отреагировали на смерть главы Харькова Геннадия Кернеса. Власти сочувствуют такой утрате и отмечают, что люди ценили его неординарность и подход к работе.

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Об этом написали в Telegram-канале Офиса президента.

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", - написали в ОПУ.

При этом, написали в сообщении, мэр имел свое видение развития города.

"Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским головой", - добавили в публикации.

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Также в Офисе подчеркнули, что если следующий мэр Харькова сможет хорошо управлять городом и работать для людей, это будет минимум того, что необходимо для памяти об мэра Геннадия Кернеса.

"Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", – подытожили в сообщении.

Напомним, недавно Павел Фукс рассказал о последних днях Кернеса в больнице.

Кроме того, мы писали, как на смерть Кернеса отреагировали политики и его соратники.

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков геннадий кернес Офис президента
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