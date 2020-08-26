В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме – Зеленский

В "нормандском формате" никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия, все время посвящается Донбассу. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

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"Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем", – сказал президент.

Он добавил, что Украина не должна была позволять России отобрать Крым, и выразил уверенность, что когда-нибудь виновные в аннексии будут наказаны.

"Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. В нем участвовало много людей. Но Крым – наша территория. Мы вернем его обратно", - заявил Зеленский.

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В то же время он посетовал, что на сегодняшний день, нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кромемеждународных переговоров и договоренностей Украины с зарубежными партнерами, "которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма".

Президент Украины подчеркнул, что за 6 лет, минувших с аннексии Крыма, так и не появилось платформы для решения этого вопроса, кроме санкций.

"Бывший президент сказал, что мы движемся вперед и многое сделано для того, чтобы вернуть Крым. Действительно, есть судебные процессы, есть международные переговоры. Но я вам честно говорю – на данный момент нет крепкой платформы для поднятия этого вопроса", – сказал он.

Напомним, ранее, в ходе визита в Херсонскую область, президент Владимир Зеленский заявил, что временно оккупированный Россией Крым обязательно вернется в состав Украины и выразил уверенность, что, когда рядом с Крымом будет "цветущая, сияющая, успешная Херсонщина, это возвращение произойдет гораздо быстрее".

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