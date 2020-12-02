В НАТО отреагировали на конфликт между Украиной и Венгрией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что Украина и Венгрия должны решить конфликт по ситуации на Закарпатье в двустороннем порядке, но не исключает посредничества НАТО.

Реклама

Об этом он заявил на брифинге после заседания глав МИД стран НАТО, передает "Европейская правда".

"Хорошо известно, что между Венгрией и Украиной есть двусторонний спор, и я надеюсь, что обе страны смогут решить его", – заявил Столтенберг.

Он не сообщил деталей заседания, на котором глава МИД Венгрии поднял вопрос обысков Службы безопасности Украины в Закарпатской области, но подчеркнул, что Альянс продолжит укреплять партнерство с Украиной, оказывая ей свою поддержку.

"Сегодняшнее заседание как раз это демонстрирует", – отметил генсек Альянса.

Реклама

В заседании, посвященном безопасности в Черноморском регионе, участвовал также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В тренде Кулеба о скандале с гимном Венгрии на Закарпатье: Никто не может быть выше закона

Напомним, 30 ноября после того, как в Закарпатской области СБУ провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича, Венгрия заявила о намерении обратиться в НАТО с жалобой на действия Украины в отношении закарпатских венгров.

В СБУ подозревают, что иностранный благотворительный фонд мог пропагандировать так называемую "Великую Венгрию" и вмешиваться во внутренние дела Украины.

В понедельник также разгорелся скандал из-за исполнения гимна Венгрии на заседании Сюртовской ОТГ Закарпатской области.

Мы также сообщали, что Министерство иностранных дел Венгрии обратилось в ОБСЕ с требованием направить в Закарпатскую область Украины мониторинговую миссию из-за якобы угроз местным венграм.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама