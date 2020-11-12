"В начале был шок от комментариев": как Зеленский ведет свой Facebook

У президента Владимира Зеленского нет фейковых аккаунтов в соцсетях и там публикуются действительно его посты. Вот только в начале он был в шоке от комментариев, хотя ему и советовали на читать Facebook.

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Об этом рассказал в интервью Украинской правде советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подтвердил, что президент действительно активно пользуется соцсетями, но фейковых аккаунтов у него нет. А на вопрос, сам ли Зеленский ведет свой Facebook, Подоляк ответил: "У него есть свой аккаунт, он заходит со своего аккаунта, безусловно".

В ОПУ рассказали, что ранее Зеленского удивляли гневные комментарии под его страницей в Facebook, он думал, что там все реальные люди пишут.

"Он начинает понимать, что 90%, к сожалению, нашего Facebook – ботофермы. И, соответственно, это не всегда, мягко говоря, комментарии, которые являются искренними. Я думаю, что в начале у него, возможно, был некоторый шок, культурный шок, потому что это реально вал критики. И он искренне думал, что это живые люди. И только вот потом уже с некоторого времени мы поняли, что это совсем другая история", – рассказал Подоляк.

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А вот постить сообщения в соцсетях ему помогают – Зеленский дает текст, а публикуют его – помощники.

"Есть райтеры, есть редакторы. Да, я какие-то правки вношу как редактор, я работаю. Но я хочу подчеркнуть – все, что касается личных аккаунтов президента, Владимир Александрович просто дает практически готовый текст. То есть он надиктовывает или говорит: "Вот я хочу, чтобы оно выглядело так". А дальше идет литературная работа, стандартный литературный дизайн текста", – добавил Подоляк.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлом году Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram. В ОПУ объясняли, что президентские аккаунты часто стали использовать не по назначению, а также существенно активизировались боты.

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