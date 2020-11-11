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В МВД подтвердили, что "дело Шокина" в отношении Байдена закрыто

11 ноября, 13:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нацполиция закрыла производство еще 23 сентября текущего года

В Украине действительно закрыли уголовное производство о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность бывшего генерального прокурора Виктора Шокина (2015-2016 гг.).

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Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

По его словам, это дело Нацполиция закрыла еще 23 сентября текущего года.

"Да, действительно, могу подтвердить, производство закрыто", – сказал представитель МВД.

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Речь идет об уголовном производстве насчет вмешательства в деятельность государственного деятеля (ст. 344 Уголовного кодекса), которое было открыто Государственным бюро расследований по заявлению экс-генпрокурора Виктора Шокина. 21 апреля 2019 года судья Печерского суда Киева Сергей Вовк обязал ГБР открыть производство из-за "неправомерного вмешательства" бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность Шокина, которого якобы уволили вследствие этого.

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Напомним, ранее стало известно о том, что на прошедших выборах в США Джо Байден набрал больше 270 голосов выборщиков. Несмотря на то что в некоторых штатах идет пересчет голосов, CNN прогнозирует, что именно он станет 46-м президентом США. А Дональд Трамп, в свою очередь, – первым президентом после Джорджа Буша – старшего, который проиграл выборы после первой же каденции.

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МВД уголовное производство Виктор Шокин Джо Байден
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