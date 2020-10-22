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В Минюсте рассказали, как правильно заполнять бюллетени на местных выборах

22 октября, 15:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

В день голосования избиратели получат обновленные бюллетени

В Министерстве юстиции рассказали, как правильно заполнять бюллетени во время голосования на предстоящих местных выборах.

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Инфографику и разъяснения опубликовала в Facebook пресс-служба министерства.

Как отмечается, в день голосования избиратели получат обновленные бюллетени, "но пугаться не стоит – сверху на них будут написаны подсказки, как правильно их заполнять".

Новые бюллетени будут для голосования за кандидатов в депутаты областного, районного, городского, сельского или поселкового совета.

Правила голосования на выборах. Фото: facebook.com/minjust.official
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Правила голосования на выборах. Фото: facebook.com/minjust.official

Слева бюллетень будет содержать название партии, посередине – два квадратика для голосования, а справа – список фамилий с 5-12 кандидатами от этой партии.

Правила голосования на выборах. Фото: facebook.com/minjust.official

Правила голосования на выборах. Фото: facebook.com/minjust.official

В первом квадратике надо будет поставить отметку напротив партии, которую поддерживаете.

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Правила голосования на выборах. Фото: facebook.com/minjust.official

Правила голосования на выборах. Фото: facebook.com/minjust.official

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Во втором квадратике – вписать номер кандидата, которому симпатизируете, от этой политической силы.

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В Минюсте отметили, "что все намного проще, чем может показаться на первый взгляд".

Ранее Минздрав назвал главные карантинные правила голосования на выборах.

Местные выборы пройдут 25 октября.

Видео: ЦИК

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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бюллетень Минюст Украина местные выборы
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