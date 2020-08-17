В Минске тысячи протестующих митингуют возле изолятора с задержанными (видео)

Есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным

В Минске тысячи протестующих продолжают митинговать в сквере возле изолятора на Окрестина.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным и они очень боятся срыва этой договоренности.

"Именно этим они оправдывают свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора", – говорится в сообщении.

"Большая толпа пришла сюда несколько часов назад и не думает расходится. Их отгородили волонтеры, ближе пустили только журналистов. Это договоренность с администрацией изолятора", – пишет Telegram-канал "Mash".

Реклама

Вот такая атмосфера сейчас возле изолятора на Окрестина – смотрите на видео.

В Минске протестующие пришли к изолятору на улице Окрестина, где все еще содержатся захваченные карателями мирные граждане. pic.twitter.com/utxI2x5d1R — Грани.Ру (@GraniTweet) August 17, 2020

Видео: t.me/mkbelarus

Ранее сообщалось, что белорусское МВД отрицает задержания на акциях в Минске 16 августа. Ранее очевидцы сообщали о задержаниях в разных районах города.

Видео: t.me/mkbelarus

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама