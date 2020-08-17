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  1. Новости политики

В Минске тысячи протестующих митингуют возле изолятора с задержанными (видео)

17 августа, 23:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным

В Минске тысячи протестующих продолжают митинговать в сквере возле изолятора на Окрестина.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Мая краiна Беларусь".

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным и они очень боятся срыва этой договоренности.

"Именно этим они оправдывают свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора", – говорится в сообщении.

"Большая толпа пришла сюда несколько часов назад и не думает расходится. Их отгородили волонтеры, ближе пустили только журналистов. Это договоренность с администрацией изолятора", – пишет Telegram-канал "Mash".

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Вот такая атмосфера сейчас возле изолятора на Окрестина – смотрите на видео.

Видео: t.me/mkbelarus

Ранее сообщалось, что белорусское МВД отрицает задержания на акциях в Минске 16 августа. Ранее очевидцы сообщали о задержаниях в разных районах города.

Видео: t.me/mkbelarus

Добавим, что, по информации правозащитников, во время массовых антиправительственных демонстраций в Беларуси погибли не два, как считалось ранее, а не менее пяти человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты Беларусь задержание

Источник: Сегодня

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