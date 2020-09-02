В Минске помощницу экс-претендента на пост президента Беларуси выпустили из СИЗО

Личная помощница экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико Елена Карагачева, проходящая вместе с ним по "делу Белгазпромбанка", вышла из СИЗО КГБ под подписку о невыезде, – сообщает "Интерфакс"

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"Подтверждаем, что Карагачева отпущена из СИЗО КГБ под подписку о невыезде", – сказали в штабе политика.

Карагачева была задержана 1 июля департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии. По данным комитета, она обвиняется по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты суммы налогов и сборов, повлекшее ущерб в особо крупном размере), была помещена под стражу в СИЗО КГБ.

Белорусские правозащитники признали Карагачеву политзаключенной.

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Сам Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в банке была создана организованная преступная группа. Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит несколько десятков человек, в том числе ряд членов правления банка. Расследование ведет КГБ Беларуси.

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Бабарико собирался баллотироваться в президенты Белоруси, но ему было отказано в регистрации.

Ранее сообщалось, что в Беларуси на протестах задержали почти 80 человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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