В Минске обиделись, что Киев не считает Лукашенко президентом: заявление посольства

Обсуждение внутриполитической ситуации в Беларуси назвали вмешательством в ее дела

Решение властей Украины не использовать словосочетание "президент Беларуси" при упоминании имени Александра Лукашенко вызвало негативную реакции посольства республики в Киеве. Представитель дипведомства встретился с украинскими дипломатами, чтобы донести позицию своего государства.

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Об этом сообщается на официальной странице посольства Республики Беларусь в Украине.

Белорусский дипломат рассказал, что его страна всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития.

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В то же время он обратил внимание, что заявления Верховной Рады, Офиса президента, главы МИД и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Беларуси, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской границе, призывы к новым выборам президента, обсуждение вопроса о применении санкций к Беларуси рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь.

Напомним, неделей ранее МИД Беларуси заявил, что удивлен позицией Украины о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и назвал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы попыткой угодить западным партнерам.

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