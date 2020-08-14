В Минске ночью начали отпускать из изолятора задержанных на протестах (видео)

Волонтеры просят водителей подъехать к изолятору на Окрестина

В Минске поздно вечером начали выпускать из изолятора на улице Окрестина людей, ранее задержанных в ходе масштабных протестов в Беларуси с требованием проведения честных выборов. Об этом сообщает телеграм-канал правозащитной организации "Вясна".

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Правозащитники обратились с просьбой, чтобы люди на автомобилях подъехали под изолятор и помогли развести отпущенных по домам.

"Прямо сейчас на Окрестина отпускают людей. Волонтеры передают, что будут полезны водители, которые помогут задержанным попасть домой", – говорится в сообщении.

Из изолятора на Окрестина выпускают задержанных Видео: РИА Новости

Ранее бывший участковый милиционер из райцентра Кричев Могилевской области, который вышел на протест и был задержан 10 августа на улице Окрестина в Минске, рассказал о происходящих в изоляторе временного содержания зверствах.

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"Мы сутки находились в прогулочном дворике. Есть не давали, пить – давали. Четыре бутылки воды литровые в три часа утра – на 127 человек. Делили по глоточку. Туалет был – ведро 10-литровое на сутки", – сообщил он.

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В Беларуси в четверг, 13 августа, уже пятый день продолжаются акции протеста против фальсификации на выборах в разных населенных пунктах страны.

В акциях традиционно принимают участие и автомобилисты, которые приветствуют протестующих гудками. К примеру, утром в четверг большая колонна автомобилей двигалась по центральному проспекту Минска:



Видео: Nexta/Telegram

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